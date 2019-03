Il Real Madrid prepara una vera e propria rivoluzione sul mercato in vista dell'estate, con tanti obiettivi altisonanti per rinforzare la squadra in ottica futura. Secondo quanto riportato da Don Balon, almeno quattro di questi sono in comune con la Juventus. Si parte da Nicolò Zaniolo, gioiello classe '99 della Roma, che sarebbe il primo obiettivo di Florentino Perez in ottica futura. Poi, restando in attacco, ecco Jadon Sancho del Borussia Dortmund. Per il centrocampo, invece, i Blancos pensano a Tanguy Ndombelé del Lione, tra i pupilli di Fabio Paratici, oltre al giovane Hossem Aouar.