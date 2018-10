Ore e ore senza far gol. Tempi bui per il Real Madrid. A metterci la faccia ci ha pensato ovviamente il capitano, Sergio Ramos. "Ora che non c’è più si parla tanto di Cristiano Ronaldo, ma anche quando c’era lui ci sono stati momenti in cui abbiamo avuto problemi a segnare. Il gol tornerà", le sue parole.