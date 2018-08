Sergio Ramos a gamba testa: il capitano del Real Madrid ha voluto mandare un messaggio chiaro a Cristiano Ronaldo, vecchio compagno di squadra ora alla Juventus, celebrando Luka Modric per la vittoria del UEFA Player of the Year: "Non credo che Cristiano sia scontento perchè Modric ha vinto il premio, forse lo è perchè non lo ha vinto lui. Ma non perchè un suo compagno lo ha vinto. Credo che ci sia un giocatore solo che meritava di vincere questo premio, per me è quello è Modric".