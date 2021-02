Tra poco meno di tre settimane ripartirà la Champions League. Tra le italiane ancora in corsa c'è l'Atalanta di Gasperini, che negli ottavi affronterà un Real Madrid nella bufera: Zidane non è sereno, la sua posizione è in bilico e ieri l'allenatore ha sbottato nella conferenza stampa alla vigilia della gara di oggi contro l'Huesca ( QUI il video). Inoltre,. La speranza dei Blancos era quella di risolvere il problema con una terapia conservativa, ma alla fine è stato deciso l'intervento. Ramos rimarrà fuori per circa due mesi / due mesi e mezzo, saltando così sia l'andata che il ritorno contro l'Atalanta.