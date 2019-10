Raul come successore di Zidane sulla panchina del Real Madrid? La leggenda delle merengues ora allenatore del Castilla commenta i rumors: "Provo a dimostrare di poter avere un giorno l'occasione. Sono arrivato qui come allenatore da un anno e mezzo, ho preso la mia strada e tutto quello che posso fare è continuare a lavorare. Sono felice di essere nel mio club, vedremo in futuro cosa succederà. Ora sono concentrato sul Castilla", riporta Mundo Deportivo.