Karim Benzema scontento per l'addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Niente affatto. Una persona vicina all'attaccante francese spiega a Le Journal Du Dimanche: "E' sempre stato presentato come l'aiutante di CR7. Dopo il suo passaggio alla Juve, era un po' come 'Il re è morto, viva il re'. L'idea era che lui prendesse le redini e mostrasse che era lui il boss".