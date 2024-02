Real Madrid, retroscena di gennaio: Ancelotti aveva pensato a un difensore portoghese

A quasi un mese dalla chiusura del calciomercato invernale, emerge un retroscena circa un'operazione poi non decollata a cui aveva pensato il Real Madrid per far fronte alla propria emergenza difensiva.



Rimasto contemporaneamente senza David Alaba ed Eder Militao, entrambi out a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio, Carlo Ancelotti avrebbe inizialmente pensato di integrare il proprio organico con un nuovo innesto nel reparto arretrato. Secondo quanto ricostruito dall'autorevole quotidiano spagnolo AS, la scelta del tecnico delle merengues sarebbe ricaduta su Diogo Leite, 25enne portoghese di proprietà dell'Union Berlino.



L'ex allenatore di Juventus e Milan sarebbe rimasto positivamente impressionato dalle doti del mancino lusitano nel corso del doppio scontro di Champions League dello scorso autunno. Al punto che ne avrebbe segnalato il profilo alla dirigenza madridista. L'ipotesi del Real sarebbe stata quella di prelevare il giocatore in prestito fino al termine della stagione. Una soluzione poi sfumata quando Ancelotti ha scoperto di avere negli adattati Tchouameni e Carvajal due sostituti all'altezza del duo titolare.



Difensore di ottima personalità e dotato di buona impostazione, Diogo Leite è una delle colonne dell'Union Berlino, risultando il giocatore di movimento più utilizzato in stagione dal club della capitale tedesca.