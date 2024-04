Le trattative di mercato spesso hanno visto colpi di scena, tradimenti, corteggiamenti serrati non andati a buon fine, trattative lampo.. Stavolta bisogna però aggiornare il “database” e annoverare un nuovo incredibile tentativo di corteggiamento di mercato., che ha già vestito la maglia del club di Zagabria. Infatti il folletto classe 1985 si è messo in mostra con la Dinamo fino al, anno in cui passo alper 22.50 milioni di euro, che quattro anni più tardi lo ha venduto al Real Madrid per 35 milioni, club con cui ha fatto la storia del calcio vincendo tra gli altri 5 Champions League ed un pallone d’oro.

Il contratto del fuoriclasse scadrà in estate, tuttavia non è ancora possibile dire con chiarezza quale sarà la sua prossima squadra. Infatti è stato registrato l’interesse di diversi club arabi (in estate ha rifiutato un’offerta “faraonica” da 80 milioni di euro dall’Al -Alhy)e di MLS