Real Madrid, Rodrygo rivela: 'Avevo quasi firmato con il Liverpool'

Ilaspetta, ma intanto si gode i suoi tenori., ma anche chi potrebbe perdere la titolarità con l'arrivo del francese rientra in questo gruppo:. Che, ironicamente, oggi avrebbe potuto giocare in un altro club.Nel 2019 le merengues lo hanno strappato alinvestendo, una valutazione ora più che raddoppiata. Prima di accettare la corte del Real, però, c'è stato un altro club che ha tentato il classe 2001: il- A raccontarlo è stato lo stesso Rodrygo in un'intervista a pochi giorni dalla sfida di UEFA Champions League con il Manchester City (quarti di finale): "Liverpool? Non abbiamo concluso l'accordo perché non volevo. Volevo restare al Santos in quel momento, anche se l'offerta era molto buona e il percorso che mi avevano prospettato sarebbe stato molto positivo anche per la mia carriera. Avrei finito i miei studi in Inghilterra per prepararmi al calcio europeo. E' sempre stato il mio sogno giocare in Europa e tutto andava molto bene, ma il mio desiderio di rimanere in Brasile era più forte di tutto. Volevo restare al Santos e fare un po' di storia nel club. Ed è quello che è successo: ho potuto realizzare il mio sogno di giocare per il Santos. Ma è vero, avevo quasi firmato col Liverpool".

- Rodrygo si è concentrato anche sul Manchester City, prossimo avversario in Europa: "Sono i vincitori della Champions League, sono i campioni del mondo: oggi sono la migliore squadra del mondo, quindi abbiamo totale rispetto per loro. Non ci sono giocatori cattivi o medi del City. Non c'è nessun giocatore che ti fa pensare: 'Presserò questo perché non è bravo e ci darà un gol o una grande occasione'. Hanno un ottimo controllo del gioco e della palla. E' una partita bella da giocare, contro una squadra molto difficile. E' molto fastidioso giocare contro di loro, ma credo nella nostra squadra".

- Finora nella stagione 2023/24 Rodrygo ha collezionato 42 presenze complessive con il Real Madrid impreziosite da 15 gol e 8 assist.