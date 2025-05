Real Madrid, Rodrygo va alla rottura: per Marca ha chiesto la cessione e di non giocare più. Gli scenari di mercato

Ilha iniziato a programmare il proprio futuro, con la scelta del successore di Carlo Ancelotti caduta sugià individuate e che il club spagnolo vuole perseguire in tempo utile per l'inizio del Mondiale per club previsto per metà giugno. Un difensore centrale (l'ex Juventus Dean Huijsen è il primo nome della lista), un terzino sinistro (Alvaro Carreras del Benfica e Theo Hernandez i profili da monitorare) e un laterale destro (si tratta col Liverpool per averlo subito).– la sensazione è che sia a centrocampo che in attacco ci saranno movimenti in entrata –che verranno realizzate e alcuni indizi iniziano ad emergere., attaccante classe 2001,– vinto dai blaugrana per 4-3, con un deciso allungo in classifica, a +7, a tre turni dalla fine –di cui Carlo Ancelotti ha parlato nella conferenza stampa. “Ha un problema alla gamba, ma non so esattamente a quale”, ha dichiarato il tecnico italiano per spiegare la sua assenza nella prossima partita contro il Maiorca. Il quotidiano madrileno Marca si spinge un po' più in là e riferisce che dietro ci sarebbedel brasiliano, che nelle ultime settimane si è sentito poco coinvolto e considerato nelle rotazioni.– secondo Marca –C'è più:Una situazione piuttosto scomoda, che descrive in parte tutte le difficoltà con cui Ancelotti ha dovuto convivere nella fase clou della stagione, nella quale tra infortuni e qualche crepa nello spogliatoio il Real Madrid non ha mai dato l'età di essere un'entità compatta.Rodrygo viene da un'annata complicata, in cui ha comunque collezionatoe 13 assist (fonte Transfermarkt). Ma nella quale ha faticato ad esprimersi con quella continuità che aveva caratterizzato il suo periodo migliore e in cui pure l'ambiente ha iniziato ad essere meno tollerante nei suoi confronti.e il valore di un miliardo di euro della clausola rescissoria è decisamente relativo. Il Real Madrid è disposto ad ascoltare offerte importante per un giocatore di valore, un nazionale brasiliano, acquistato peraltro per 45 milioni di euro.che da tempo ha messo nel mirino il connazionale Vinicius ma dovrà arrendersi al sempre più probabile prolungamento coi blancos fino al 2030. In tutto questo c'è poi un aspetto non secondario da tenere in considerazione:oggi scontento ma che, con le adeguate motivazioni, potrebbe anche immaginare di provare a recuperare.