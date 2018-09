Ancora Champions League. All'indomani della rimonta dell'Inter sul Tottenham e del pareggio del Napoli sul campo della Stella Rossa, questa sera in Spagna tocca a Juventus e Roma tenere alta la bandiera italiana in Europa. Di Francesco medita di lanciare il giovane Zaniolo titolare al posto dell'infortunato Pastore a Madrid, dove il Real dovrebbe far partire dalla panchina Modric.



A Valencia senza Barzagli e De Sciglio, Allegri sposta a sinistra l'ex di turno Cancelo per far rifiatare Alex Sandro. Bernardeschi è favorito su Dybala e Douglas Costa per completare il tridente d'attacco con Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Dall'altra parte Marcelino deve fare a meno degli infortunati Garay, Coquelin e Kondogbia (ex Inter).



PROBABILI FORMAZIONI



Real Madrid-Roma (ore 21 in diretta tv su Rai 1, Sky Sport Football e Sky Sport 1)

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Isco; Bale, Benzema, Asensio. All. Lopetegui.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi, Zaniolo; Under, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco.

Arbitro: Kuipers (Olanda).



Valencia-Juventus (ore 21, diretta tv su Sky Sport Arena)

VALENCIA (4-4-2): Neto; Piccini, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà; Soler, Parejo, Wass, Guedes; Rodrigo, Gameiro. All. Marcelino.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri.

Arbitro: Brych (Germania).