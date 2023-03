La panchina del Real Madrid traballa e il futuro di Carlo Ancelotti, a meno dell'ennesima vittoria in Champions League, sarà lontano dalle Merengues. Non è un caso che in Spagna sia partito il toto-nome per sostituirlo con un profilo in cima alla lista, la soluzione interna che vede la promozione del grande ex-bomber Raul Gonzalez Blanco. Sempre secondo i media spagnoli nel futuro dell'allenatore italiano potrebbe esserci la nazionale del Brasile e/o un ritorno in Italia alla Roma in caso di addio di Mourinho.