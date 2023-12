Secondo il Sun, il Real Madrid sarebbe in pole position, dopo aver superato in particolare l'Arsenal, per ingaggiare Caylan Vickers. La pepita del Reading conta solo 11 partite in League One (3ª divisione inglese), ma oltremanica sono tutti d'accordo. Autore di 2 gol e un assist in 4 partite dell'EFL Trophy, il trequartista potrebbe approdare alla capitale spagnola quest'inverno, aggregandosi inizialmente alla squadra B. Secondo quanto riferito, il Reading a corto di soldi chiederebbe solo 1 milione di euro.