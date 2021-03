Secondo Mundo Deportivo, ilcercherà dimolti giocatori ritenuti, per finanziarenel prossimo mercato.Oltre a Vazquez che si libererà a zero e Sergio Ramos , il cui futuro è ancora in bilico, i giocatori in vendita sono sei:. Inoltre, i blancos ascolteranno offerte per, in attesa di definire anche il futuro di Varane.