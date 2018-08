Come riporta Marca, rimane un rebus il futuro del portiere classe '86 del Real Madrid Kiko Casilla. Con un contratto fino a giugno 2020 e un ingaggio da 2 milioni di euro netti a stagione, l'ex Espanyol fatica a trovare una nuova squadra; l'arrivo dal Chelsea di Courtois lo ha fatto scivolare in terza posizione dietro anche a Navas, ma con la possibile cessione in prestito di Lunin potrebbe anche rimanere nell'organico di Lopetegui.