Il caso Gareth Bale si infittisce. Convocato con la nazionale, infortunato per il Real Madrid. L’ultima apparizione del gallese con la camiseta blanca risale allo scorso 5 ottobre, in occasione della vittoria per 4-2 contro il Granada. Da quella partita, fermo ai box per un presunto infortunio muscolare al polpaccio. Il giocatore ha così parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida che vedrà il suo Galles sfidare l'Azerbaigian: “Mi emoziona di più giocare con la nazionale che con il Real Madrid. È come giocare al parco con i tuoi amici la domenica. È normale. Con il Galles parlo la mia lingua calcistica e mi sento più a mio agio”.