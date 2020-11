Juventus e PSG monitorano la situazione di Sergio Ramos, che non ha ancora rinnovato il contratto con il Real Madrid. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Alaves, Zinedine Zidane ha commentato: "Tutti sanno di cosa è capace. Se vuoi continuare continui, se non vuoi non lo fai. L'ho fatto quando avevo 34 anni. Tutti sanno cosa possono dare ogni giorno, non dirò a nessuno cosa fare".