Míster, como jugador y ahora como entrenador, decidiste despedirte en lo más alto. Gracias por dos años y medio de fútbol, trabajo, cariño y amistad. Te vas pero tu legado ya es imborrable. Uno de los capítulos mas exitosos de la historia de nuestro querido @realmadrid pic.twitter.com/LtyEE5g71k — Sergio Ramos (@SergioRamos) 31 maggio 2018

, capitano del Real Madrid, ha voluto salutare attraverso un messaggio postato sul suo account Twitter Zinedine: "Mister, come giocatore e ora come allenatore. Grazie per due anni e mezzo di calcio, lavoro, affetto e amicizia. Te ne vai, ma quello che hai fatto è incancellabile.".