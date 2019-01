Ancora volta che Sergio Ramos ha voluto mandare un messaggio chiaro e diretto al mondo madridista e anche al grande ex, oggi alla Juventus, Cristiano Ronaldo. Il difensore spagnolo e capitano delle Merengues lo ha rifatto in Coppa del Re contro il Girona, segnando prima col cucchiaio dal dischetto e poi di testa. No, i gol segnati non sono stati il messaggio, ma lo è stata l'esultanza, in pieno stile CR7.



Corsa verso la bandierina, dito puntato verso il terreno alla 'Eu estou aqui' e saltello con braccia larghe, la stessa compiuta da tempo dall'asso portoghese. Ramos non ha mai voluto commentare la sua nuova esultanza ma il messaggio è chiaro: il Real sta già facendo a meno di Ronaldo e non lo rimpiange.