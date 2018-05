Lo sfogo di Cristiano Ronaldo dopo la finale di Champions League non è andato giù ai compagni di squadra del Real Madrid, a riportare l'ordine ci ha pensato il capitano. Come rivelato da Marca infatti, Sergio Ramos ha preso da parte CR7 negli spogliatoi e lo ha strigliato: "Non è bello quello che hai fatto, non era il momento giusto per dire quelle cose. Aspetta, non insistere. Devi fare un passo indietro e ti aiuteremo. Siamo con te, ma devi aiutare anche te stesso".