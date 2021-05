Nacho Fernandez è diventato un giocatore chiave per il Real Madrid in questa stagione. Il difensore spagnolo è risultato decisivo in questa stagione a causa dei costanti infortuni difensivi subiti dalla squadra blanca negli ultimi mesi.

Ma il suo contratto termina nel 2022 e, sebbene il giocatore voglia continuare a restare nella capitale spagnola, il quotidiano ABC assicura che non sarà un rinnovo facile. Il giornale iberico spiega che Florentino Perez gli offre solo un anno in più di rinnovo a causa della sua età, 31 anni, e il giocatore vorrebbe più garanzie sulla durata (almeno 3 stagioni).