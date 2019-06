Nonostante un contratto fino al 2021, la permanenza di Keylor Navas al Real Madrid sembrava sempre più improbabile, specie dopo la conferma data dal portiere stesso. Eppure, l'addio non è così scontato: come riporta AS, infatti, l'estremo difensore esige che il Real paghi i restanti due anni di contratto. I Blancos, dal canto loro, rifiutano, e aspettano offerte di 20 milioni. Altro problema riguarda l'ingaggio del giocatore: solo il Psg, infatti, sembra capace di poter pagare i 7 milioni annuali. Per questo, la separazione tra Navas e il Real appare molto meno scontata del previsto...