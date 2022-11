Il Real Madrid è fra i club in corsa per aggiudicarsi le prestazioni sportive di Jude Bellingham, gioiello del Borussia Dortmund. Secondo Sport, però, il Real Madrid non è intenzionato a raggiungere il prezzo chiesto dai tedeschi, ritenuto troppo alto. Questo apre uno spiraglio al Liverpool nella corsa al centrocampista inglese.