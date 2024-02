Real Madrid-Siviglia: Sergio Ramos torna al Bernabeu da avversario dopo 20 anni, accoglienza da re

Federico Targetti

Il Real Madrid sta mettendo il vuoto tra sé e le inseguitrici in Liga: 6 punti di vantaggio sul Girona, 8 sul Barcellona prima delle gare di questo weekend. La prossima partita col Siviglia, tuttavia, sarà speciale per via dell'incrocio con Sergio Ramos, ex capitano delle Merengues tornato in Andalusia la scorsa estate e per la prima volta da 20 anni a questa parte sarà avversario del Real: “Domani ritorna Ramos e il Bernabéu lo accoglierà con grande affetto", ha detto il tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti, che lo ha avuto come capitano ai tempi delle Champions numero 14 e 15 della storia del club più blasonato al mondo. "Se lo merita perché è una leggenda. È stato un capitano fantastico. È stato un esempio, con carattere e personalità. Ho avuto anche capitani come Maldini e Terry, questo aiuta molto ad avere una buona atmosfera in squadra”.



I NUMERI DI RAMOS CON IL REAL MADRID - Quando si guarda allo score dello spagnolo con il club che lo ha reso una leggenda si rimane senza fiato: 16 stagioni, 101 reti e 40 assist giocando da difensore, prima terzino destro e poi centrale. Si tratta del terzo giocatore più titolato della storia del Real, dopo Gento e Marcelo, con 22 titoli. "Non rivivrò più queste emozioni", aveva detto nel 2021, al momento dell'addio e del passaggio al Paris Saint-Germain. Ora il Bernabeu prepara un'accoglienza da re prima di tifare, per quanto sia strano, contro uno dei suoi idoli.



LE PAROLE DI RAMOS - “Mi sentirò a casa perché ho trascorso lì molti anni, con i momenti più importanti della mia carriera e ho bellissimi ricordi dei tifosi, dei miei compagni di squadra. Sarà un momento unico ed emozionante”, ha aperto Sergio Ramos in un’intervista a DAZN. "Il Real Madrid è ogni anno il favorito per vincere tutto. Stanno attraversando un buon momento, sono i leader in classifica e hanno giocatori di qualità straordinaria. Conosciamo molto bene il campo che andremo a visitare e lì cercheremo di fare una buona partita. Ho molto rispetto per i tifosi e per tutto il Real Madrid e se segno, non festeggerò, ma se avrò la fortuna di riuscirci e quel gol ci basterà per vincere, sarò felicissimo. Mi pagano per questo, in fondo..."



IL FUTURO DI RAMOS - 24 partite, 5 gol e 1 assist per il momento in stagione, per ora non ci sono aggiornamenti su un eventuale rinnovo di contratto con il Siviglia, il club che lo ha lanciato nel calcio che conta vent'anni fa. “Oggi sono felice qui e non penso a cosa potrebbe succedere domani. Cerco di allenarmi bene ogni giorno e finché continuo a svegliarmi con la stessa gioia, perché non continuare? Non si sa mai... Se l’anno prossimo sarò qui o se vorrò partire, vedrò quando sarà il momento di prendere la decisione. Ciò che è chiaro è che ritornare è stata un’esperienza meravigliosa“.