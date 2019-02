Santiago Solari, allenatore del Real Madrid, parla dopo la vittoria nel derby con l'Atletico Madrid: "E' stata una vittoria di squadra, non c'è altro modo per uscire da questo stadio contro un rivale forte e competitivo. Giocare da gruppo era l'unico modo per uscire vincitori dal Wanda Metropolitano. E' la miglior partita che giochiamo da dicembre, siamo stati perfetti in ogni fase di gioco".



SULLA LIGA - "Lotteremo fino alla fine perché il campionato non è finito. Adesso siamo secondi ma dobbiamo continuare a combattere, l'Atletico Madrid lo farà. Continuiamo a vincere e teniamo i piedi per terra".



SUI SINGOLI - "Vinicius è giovanissimo, ci dimentichiamo che è appena arrivato. Bale invece è fantastico mentre Reguilón è un esempio per tutti i giovani della cantera: ha dimostrato con talento e dedizione che si può arrivare in prima squadra".