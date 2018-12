Santiago Solari, allenatore del Real Madrid, ha parlato a marginde del successo per 3-1 coontro il Kashima, che ha permesso ai blancos di raggiungere la finale del Mondiale per Club: ''Le sensazioni sono molto buone e sono felice per la tripletta di Bale. Adesso dobbiamo pensare a riposarci in vista della finale. Il Real Madrid ambisce sempre a vincere qualsiasi trofeo, sarebbe un premio fantastico riuscire a vincere ancora. Bale doveva mangiarsi il campo? Ecco, stasera si è mangiato tutto, le luci, le reti, le tribune, lo stadio...Ha mostrato ciò che è capace di fare. Bale gioca così perché non c'è più Cristiano Ronaldo? Speriamo che giochi così ogni domenica, che lo faccia sempre, non deve per forza segnare tre gol a partita ma deve mostrare questo impegno ogni volta''.