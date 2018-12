Santiago Solari, tecnico del Real, ha analizzato la vittoria dei suoi sul Melilla in Coppa del Re: "Carvajal ha giocato a sinistra perché lo ha già fatto ed è più esperto di Odriozola. Ora pensiamo alle prossime tre sfide, poi ci concentreremo sul Mondiale per Club, è una competizione che mi piace. Siamo stati solidi e divertenti. Il Melilla sta bene. è prima in Segunda B e sono contento della prestazione di tutti, giovani e veterani. Sono felice per i debutti di Fidalgo, Fran Garcia e del gol di Javi Sanchez".



Su Isco: "Sono contento di lui, meritava il gol già nel primo tempo".



Su Asenso e Vinicius: "Sono stati bravi entrambi e hanno segnato bei gol".