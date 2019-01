L'ultima uscita del Real Madrid al Bernabeu è stata un vero e proprio disastro. L'ennesima figuraccia stagionale non è andata giù alla dirigenza delle Merengues, motivo per il quale la panchina di Solari inizia già a traballare. In Spagna danno per certo un suo addio a fine stagione, ma un altro tonfo come quello di ieri contro il Real Sociedad potrebbe anticipare il divorzio.