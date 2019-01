Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid Santiago Solari torna a parlare di Isco e dello scarso utilizzo del centrocampista ex Malaga: "Abbiamo una squadra meravigliosa e devo decidere ogni partita quali giocatori schierare". E se il Real dovesse vendere Isco a gennaio? Non sembrerebbe essere un problema per Solari: "Sono solo l'allenatore..." la sua risposta a chi gli chiede se lui lascerebbe partire in questa finestra di mercato. Su Isco resta forte l'interesse di Juventus e Manchester City.