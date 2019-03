Il tecnico del Real Madrid Santiago Solari parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Real Valladolid: "Ci aspetta una partita difficile, ma vogliamo arrivare il più in alto possibile in classifica. E' una bella cosa che Sergio Ramos, nonostante sia out domani, viaggi con la squadra per sostenerla: è un gesto da capitano. Futuro? Siamo tutti di passaggio e lo sappiamo, soprattutto se parliamo della panchina del Real Madrid. Io e il mio staff pensiamo a lavorare, col massimo impegno di sempre. Farò del mio meglio così come ho fatto fin dal primo giorno qui. Rosa non all'altezza? La maggior parte lo è, ma ho già comunicato, anche alla società, coloro che non sono all'altezza di questa maglia. Isco? Le questioni disciplinari restano all'interno dello spogliatoio, le gestiamo in modo privato. Per giocare però serve prima mettersi in forma fisicamente".