#Napoli, scossa di terremoto di magnitudo 4.0 in città: ci sono alcuni danni, ma #NapoliReal si gioca regolarmente pic.twitter.com/5nJUxO5WFq — calciomercato.com (@cmdotcom) October 2, 2023

Oggi il Real Madrid è arrivato a Napoli, domani alle 21:00 ci sarà la sfida tra i Blancos e gli azzurri al Maradona. Giornata movimentata tra conferenze stampa e rifiniture di entrambe le squadre. Ancelotti e il suo gruppo sono rientrati all’Hotel Vesuvio, dove hanno avvertito il grande spavento: poco dopo le ore 22 a Napoli si è registrata una scossa di magnitudo 4.0 con 2,6 km di profondità. Città in allarme, persone riversate per strada e anche alcuni danni, come qualche crollo di calcinacci che ha provocato anche dei danni ad alcune auto. Una vigilia tutt’altro che tranquilla per Vinicius e compagni.