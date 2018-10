Secondo Deportes Cuatro, per la sostituzione di Julen Lopetegui sulla panchina del Real Madrid, in caso di sconfitta anche nel Clasico contro il Barcellona del prossimo 28 ottobre, ci sarebbe anche la clamorosa ipotesi del ritorno di José Mourinho. A sua volta in difficoltà al Manchester United ma sotto contratto fino a giugno 2020, lo Special One avrebbe il gradimento di Florentino Perez e parte del direttivo del club spagnolo.