Poteva essere la stagione della definitiva consacrazione per Marco Asensio, pronto ad un ruolo da protagonista nel Real Madrid di Zinedine Zidane. L'amichevole della scorsa notte contro l'Arsenal, però, ha cambiato inevitabilmente i piani della stagione dei Blancos:. All'orizzonte c'è, dunque, uno stop per almeno sei mesi, che porta Florentino Perez a rivalutare la Operación Salida.Già con un piede e mezzo fuori dal club c'è. Il gallese è esplicitamente fuori dal progetto dei Blancos, e la titolarità di questa notte non cambia i piani, come confermato da Zidane. Cambia, invece, la situazione legata a, dopo un'estate in cui, con la giusta offerta, sarebbe potuto partire. Nuovi spazi si aprono anche per Vinicius, al momento indietro nelle gerarchie di Zidane, e Brahim.. Di lui, in giornata, ha parlato anche il presidente dei Colchoneros Cerezo , che ne ha elogiato le qualità tecniche. Difficile che Zidane faccia marcia indietro: nonostante il ko di Asensio, Rodriguez partirà.. L'affare, comunque, non dovrebbe saltare, tanto che il giocatore oggi è arrivato a Londra.