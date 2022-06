Jaime Garcia, agente del portiere dei Chicago Fire Gabriel Slonina, ha parlato a Mundo Deportivo, auspicando un buon esito della trattativa per portare il suo assistito al Real Madrid:



"Dovrebbe essere un onore per Chicago e MLS che il Real Madrid sia interessato a uno dei suoi giocatori. Speriamo che Chicago possa trovare un accordo con il Real Madrid per realizzare il sogno di Gabriel di giocare per questo club".