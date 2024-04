Real Madrid, Tchouameni salta il ritorno col City: ecco perché

48 minuti fa



Brutta notizia per il Real Madrid e per Carlo Ancelotti, che perde Aurelien Tchouameni per il ritorno dei quarti di Champions League, settimana prossima contro il Manchester City: il francese, diffidato, è stato ammonito dopo appena un minuto per un fallo su Jack Grealish.