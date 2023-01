Casillas torna a Valdebebas. Si tratta però di Martin, figlio di Iker e Sara Carbonero che è diventato il nuovo portiere nelle categorie inferiori del Real Madrid. Classe 2014, il ragazzo ha giocato nel Pozuelo nelle ultime due stagioni e indosserà ora la maglia numero 13 dei Blancos.



In precedenza aveva già militato anche in una delle squadre più giovani del Real Madrid, il Benjamín B, squadra di calcio a sette portando a casa nove vittorie, con 86 gol a favore e 17 subiti. Iker però ci ha tenuto a mettere le cose in chiaro: ‘Gli auguro il meglio ma non è braco come me!'.