Tre giocatori non rientrano più nei piani del Real Madrid, nonostante non si sia ancora definito il futuro di Zidane. Si tratta di Marcelo, Isco e Mariano Díaz. Lo riporta il quotidiano spagnolo Sport.



I primi due, da protagonisti del primo vincente ciclo dell’allenatore francese, sono diventati due esuberi e il loro contratto andrà in scadenza nel 2022. Il terzo, dopo una buona esperienza in prestito al Lione, non ha mai convinto da quando è tornato a vestire la camiseta blanca.