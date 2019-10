Florentino Perez ha sempre in mente i Galacticos. Quello è il modello di squadra che ha in testa il presidente del Real Madrid per il club spagnolo: top player, stelle, star riconosciute in tutto il mondo, che possano fare la differenza in campo, ovviamente, ma anche fuori. E ora 3 sono i nomi nel mirino per il futuro.



Come scrive ElDesmarque.com, il primo nome è quello di Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain e campione del mondo con la Francia nel 2018; il secondo è quello di Jadon Sancho, classe 2000 del Borussia Dortmund, cresciuto nel City e già nazionale inglese; il terzo è quello di Kei Havertz, centrocampista offensivo classe 2000 del Bayer Leverkusen sul quale ci sono le big. Tre nomi per il futuro ma pronti anche per il presente. Tre nomi per costruire una squadra galactica dal prossimo mercato estivo.