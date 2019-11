Le10Sport prova a fare il punto sulla situazione in casa Real Madrid in vista del mercato di gennaio. Secondo il portale francese, Zinedine Zidane avrebbe chiesto nomi importanti per la sessione invernale presentando a Florentino Perez una corposa lista dei desideri: da Paul Pogba (Manchester United) a ​N'Golo Kanté (Chelsea), passando per ​Christian Eriksen e Harry Kane (Tottenham), ​Fabian Ruiz (Napoli) e ​Donny van de Beek (Ajax). Quale di questi sarà il prossimo colpo galactico?