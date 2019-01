L’uscita dal tunnel della crisi in cui si trova il Real Madrid sembra essere ancora lontana e la sconfitta interna rimediata nell’ultimo turno di Liga contro la Real Sociedad, per 2-0, ne è la conferma.



Una chiave di lettura di questa situazione può essere trovata nella scarsa vena realizzativa del reparto offensivo dei Blancos. Il Real Madrid, quinto in classifica con 30 punti, a -10 dal Barcellona capolista, occupa la stessa posizione anche nella graduatoria dei gol realizzati: 26 reti in 18 partite di campionato. Perfino il Levante (30 gol) ed il Celta Vigo (28), rispettivamente decimo e quattordicesimo in classifica, ne hanno segnati di più. Se poi si fa un confronto tra l’attacco dei campioni d’Europa in carica e quello del Barcellona, il paragone è impietoso: i Blaugrana hanno realizzato 50 gol, quasi il doppio.



Il miglior marcatore dei madrileni è Karim Benzema con 7 centri. Dietro il francese troviamo Gareth Bale e Sergio Ramos, un difensore, entrambi a quota 4. Messi da solo, miglior marcatore del Barcellona e capocannoniere della Liga, ha segnato 16 reti, uno in più del trio appena citato. A quelli del fuoriclasse argentino si aggiungono i 12 gol di Luis Suarez e i 7 di Ousmane Dembélé. Soltanto in due delle ultime cinque partite di campionato il Real Madrid è riuscito a realizzare più di un gol: nella sfida casalinga contro il Valencia, vinta per 2-0 e, nel pareggio in trasferta sul campo del Villarreal per 2-2. Negli altri tre match, oltre alla sconfitta della scorsa giornata contro la Real Sociedad appunto, sono arrivate due vittorie di misura, entrambe con il punteggio di 1-0 contro i di certo non irresistibili Huesca e Rayo Vallecano, rispettivamente ultima e penultima forza del campionato.



Forse, la causa di questi numeri non da Real Madrid è spiegabile nella mancanza di due lettere ed un numero: CR7.