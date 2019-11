Che Paul Pogba sia un vecchio pallino sia di Zinedine Zidane che di Florentino Perez non è una novità. Strapparlo al Manchester United però sarà impresa tutt'altro che semplice. Secondo quanto riportato dal Mirror, i Blancos starebbero preparando una super offerta per convincere i Red Devils a cedere il loro gioiello: 85 milioni di euro più i cartellini di James Rodriguez e Mariano Diaz per strappare il sì del club inglese.