Real Madrid TV insiste: "Corruzione sistemica nel calcio spagnola, stasera gli arbitri non saranno imparziali"

Ilcontinua la propria battaglia in vista della finale diNonostante i comunicati di facciata, però,e anche oggi Real Madrid Television ha trasmesso video di denuncia, sottolineando che continuerà a farlo."La Real Madrid Television ha il diritto di trasmettere questi video, che sono vergognosi. È un campionato in cui, secondo il giudice, c'è stata una corruzione sistemica nel calcio spagnolo, il che dà ancora più valore alla protesta e al tentativo di cambiare le cose che il Real Madrid sta facendo mentre altri restano indietro. Solo il Real Madrid attacca il sistema".

- RMTV ha continuato a concentrarsi su quanto accaduto ieri con De Burgos Bengoechea e González Fuertes: "Quello che stiamo cercando di fare qui è esigere la massima professionalità dagli arbitri, da coloro che dirigono le partite del Real Madrid e delle altre squadre della Liga spagnola. Chiediamo anche che i criteri applicati siano uniformi, né più né meno, gli stessi per tutte le squadre della Liga. Per quanto possibile, gli arbitri dovrebbero essere imparziali, anche se i due arbitri che dirigeranno la finale di Coppa hanno chiarito a tutti nella conferenza stampa di ieri che non lo saranno".