12.55 - Zinedine Zidane è pronto ad annunciare l'addio alla panchina del Real Madrid: lo comunica AS.



Alle 13 Zinedine Zidane terrà, a sorpresa, una conferenza stampa a Valdebebas. Lo annuncia un comunicato ufficiale del Real Madrid. Il tecnico francese, vincitore delle ultime tre Champions League, al momento è in riunione con il presidente dei Blancos, Florentino Perez. Grande attesa per il contenuto della conferenza: Zidane annuncerà l'addio al Real? Oppure sarà annunciato un prolungamento del contratto?



