Dopo le ultime notizie uscite a mezzo stampa in Spagna e che imputavano a Thibaud Courtois un problema di ansia che ha costretto Zidane a sostituirlo alla fine del primo tempo sotto di due gol contro il Bruges, il Real Madrid ha voluto precisare con un comunicato ufficiale che la notizia è priva di fondamento e che il portiere belga ha sofferto invece di un problema allo stomaco.



ECCO IL COMUNICATO:

In realzione a quanto uscito sugli organi di stampa il Real Madrid vuole ribadire che:

1) Courtois non soffre in nessun modo di ansia e per questo le informazioni pubblicate sono false.

2) Courtois ha sofferto di una gastroenterite acuta con disidratazione e squilibrio elettrolitico che gli ha impedito di terminare la partita.

3) Il giocatore sta rispondendo positivamente alle cure mediche