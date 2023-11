Brutte notizie dalla pausa per le nazionali per il Real Madrid e per Carlo Ancelotti. Dopo gli esami clinici svolti in Spagna Eduardo Camavinga ha conosciuto l’entità della gravità dell’infortunio procuratosi in un allenamento con la nazionale francese: il centrocampista si è procurato la lesione del legamento laterale esterno del ginocchio destro è dovrà osservare un periodo di stop tra le 8 e le 10 settimane.



Sono invece ore di attesa per quanto riguarda Vinicius jr, che in occasione della partita persa dal Brasile contro la Colombia nella notte scorsa (valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale), si è procurato un infortunio muscolare che lo ha costretto ad abbandonare il campo al 27° del primo tempo.