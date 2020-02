Parte médico de Hazard. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 23, 2020

Altri problemi per Eden, stella del, arrivata in estate dale che sta vivendo una stagione problematica. Questo il comunicato ufficiale del club spagnoli: "Dopo gli esami a cui si è sottoposto oggi il nostro giocatore Eden Hazard, è stato diagnosticato una frattura del perone destro". Uscito dal ko contro il Levante, la situazione è in evoluzione e verrà monitorata giorno dopo giorno. Per il belga, in stagione, solamente 15 presenze.