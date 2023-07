Yolun açık olsun Arda Güler! pic.twitter.com/SzFk7AffDZ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 6, 2023

Yolun açık, şansın bol olsun Arda Güler pic.twitter.com/rGYvdHIqAC — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 6, 2023

. I blancos hanno annunciato l'ingaggio del gioiello turco classe 2005 dal: pagata una cifra superiore a quella prevista dalla clausola rescissoria () e garantito al club di Istanbul una, il trequartista ha firmato un contratto fino al 2029 con le merengues. Il Real ha quindi vinto la corsa a Guler, che nel corso delle settimane era stato corteggiato anche dae tante altre big europee.- Real Madrid C.F. e Fenerbahçe SK hanno concordato il trasferimento del giocatore Arda Güler, che sarà legato al nostro club per le prossime sei stagioni.Domani, venerdì 7 luglio, alle 12:00 al Real Madrid City, si svolgerà la cerimonia di presentazione di Arda Güler come nuovo giocatore del Real Madrid.Successivamente, Arda Güler apparirà davanti ai media.- Arda Güler (Ankara, Turchia, 25/02/2005) è un nuovo giocatore del Real Madrid . Il nostro club incorpora nella sua rosa uno dei giovani calciatori con più proiezione al mondo. Ha 18 anni e arriva dopo essere stato proclamato campione della Coppa di Turchia in questa stagione con il Fenerbahçe ed essere stato scelto MVP della finale. Inoltre, è un giocatore internazionale a pieno titolo e il giocatore più giovane a segnare un gol nella storia della squadra turca. Lo ha fatto a 18 anni e 114 giorni.Il nuovo acquisto del Real Madrid ha esordito con la prima squadra del Fenerbahçe nell'agosto 2021. Era in una partita di qualificazione all'Europa League e non aveva compiuto 17 anni. Quella campagna, 21-22, Gülerha giocato 16 partite e segnato 3 gol per la squadra turca. Nell'ultima stagione, la sua prestazione è cresciuta notevolmente. Ha giocato 35 partite, segnato 6 gol e recitato in grandi prestazioni come la finale di Coppa di Turchia contro il Basaksehir. Ha assistito al primo gol del Fenerbahçe (che ha battuto 2-0) ed è stato votato migliore in campo.Arda Güler è una nazionale a pieno titolo con la sua squadra dal 19 novembre 2022. All'età di 17 anni ha esordito in un'amichevole contro la Repubblica Ceca. In totale, ha giocato 4 partite con il Türkiye e ha segnato un gol. Fu contro il Galles, in una partita di qualificazione all'Eurocup giocata il 19 giugno 2023. Quel giorno, Güler divenne il calciatore più giovane della storia a segnare con la squadra turca.- Il Fenerbahce ha salutato sui social Arda Guler: "Buona fortuna".