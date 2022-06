Il suo arrivo era stato definito in ogni singolo dettaglio nelle passate settimane, ora c'è anche l'ufficialità. Il primo rinforzo del Real Madrid campione d'Europa sarà Antonio Rudiger: il centrale tedesco, che aveva sostenuto le visite mediche per i blancos e che era stato sondato anche dalla Juventus, ha firmato un contratto fino a giugno 2026.



Rudiger lascia da parametro zero il Chelsea dopo 5 stagioni, con un palmares che vanta una Champions League, un'Europa League, una Supercoppa Europea, un Mondiale per club e una Coppa d'Inghilterra.