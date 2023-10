Ora è ufficiale. Vinicius Jr. ha rinnovato il proprio contratto con il Real Madrid. Nel nuovo accordo, è stata inserita una clausola rescissoria pari a 1 miliardo di euro.



IL COMUNICATO - "Il Real Madrid C.F. e Vinicius Jr. hanno concordato di prolungare il contratto del giocatore, che è ora legato al club fino al 30 giugno 2027.



Vinicius Jr. è arrivato al Real Madrid nel luglio 2018, a soli 18 anni, e ha debuttato con il Real Madrid Castilla il 26 agosto. Nelle sue sei stagioni in prima squadra, ha giocato 235 partite, segnando 63 gol e vincendo 9 titoli: 1 Champions League, 2 Mondiali per club, 1 Supercoppa Europea, 2 titoli della Liga, 1 Copa del Rey e 2 Supercoppe spagnole.



A 23 anni, Vinicius Jr. è già uno dei giocatori più incredibili del Real Madrid negli ultimi anni. Ha segnato il gol che ci ha regalato la Quattordicesima Coppa dei Campioni nella finale di Parigi nel 2022 e ha vinto il Pallone d'Oro ai Mondiali per Club del 2022 in Marocco, vinti dal Real Madrid e che hanno significato l'ottavo titolo mondiale della nostra storia.



Inoltre, è stato nominato Miglior Giovane Giocatore della Champions League 2021-2022 ed è stato incluso 2 volte nella formazione ideale della Champions League (2021-2022 e 2022-2023) e 2 volte nella squadra ideale de La Liga (2021-2022 e 2022-2023).