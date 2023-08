"Real Madrid CF e UD Almería hanno concordato il trasferimento del giocatore Sergio Arribas. Arribas è arrivato nel nostro settore giovanile nel 2012 quando aveva solo 10 anni. Nel 2020 è stato proclamato campione della Youth League con il nostro Juvenil A. Ha giocato 14 partite con la prima squadra del Real Madrid da quando ha esordito a settembre 2020 in una partita ufficiale. Nelle ultime tre stagioni ha giocato per il Castilla, in cui ha segnato più di 40 gol ed è stato il capocannoniere della squadra nelle ultime due stagioni. Il Real Madrid desidera esprimere gratitudine e affetto per Arribas e augura a lui e a tutta la sua famiglia buona fortuna in questa nuova fase". Arribas va a sostituire El Bilal Touré passato recentemente all'Atalanta.